Нападающий "горожан" отправился в национальную сборную перед международной паузой, но не сыграл ни минуты за Норвегию в отборе Евро-2024. Еще во время матча против Бернли в АПЛ Холланд почувствовал дискомфорт в паховой зоне. Из сборной его отпустили восстанавливаться.

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Соцсети Манчестер Сити опубликовали кадры, на которых видно, как норвежец возвращается к тренировкам в общей группе. Считается, что Холланд может появиться на поле уже в ближайшем матче против Саутгемптона, который запланирован на 8 апреля. Об этом проинформировал AS. Также сохраняется надежда, что нападающий наберет форму до матча с Баварией в Лиге чемпионов, который состоится 11 апреля.

Напомним, что Эрлинг Холанд проводит роскошный сезон в составе Манчестер Сити. В активе форварда 42 гола в 36 матчах за "горожан" во всех турнирах.

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