Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд пошутил после победы в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Холанд и Хоакин / Фото из соцсетей

Накануне норвежский бомбардир оформил дубль в ворота Севильи. После поединка он через свой Instagram обратился к Хоакину Санчесу, капитану Бетису.

Дубли Мбаппе и Холанда, фантастика от защитника Бенфики, красота Модрича и Ройса: видео всех голов дня Лиги чемпионов

"Надеюсь, легенда счастлива", – написал Холанд, добавив фото с большим изображением игрока "вердибланко". Очевидно, что Эрлинг имел в виду разгром Севильи (4:0), вечного соперника Бетиса. На шутку форварда Хоакин отреагировал тоже с ухмылкой.

К слову, испанец и норвежец поддерживают теплые отношения. Летом они оба отдыхали в Марбелье, где у Холанда есть дом.