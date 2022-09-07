Холанд в шутку обратился к легенде Ла Лиги после погрома Севильи в Лиге чемпионов
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд пошутил после победы в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Накануне норвежский бомбардир оформил дубль в ворота Севильи. После поединка он через свой Instagram обратился к Хоакину Санчесу, капитану Бетису.
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"Надеюсь, легенда счастлива", – написал Холанд, добавив фото с большим изображением игрока "вердибланко". Очевидно, что Эрлинг имел в виду разгром Севильи (4:0), вечного соперника Бетиса. На шутку форварда Хоакин отреагировал тоже с ухмылкой.
К слову, испанец и норвежец поддерживают теплые отношения. Летом они оба отдыхали в Марбелье, где у Холанда есть дом.
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