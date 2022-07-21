Сегодня Эрлинг Холанд отмечает свой 22-й день рождения. Портал City Xtra поздравил футболиста в Twitter. Тот вежливо поблагодарил и неожиданно добавил, что дебютирует в матче против Баварии.

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Напомним, норвежец подписал контракт с Манчестер Сити больше месяца назад. Накануне "горожане" сыграли первый спарринг в межсезонье, обыграв Америку (2:1). Сейчас команда Пепа Гвардиолы находится в США.

К слову, матч Манчестер Сити – Бавария запланирован на 23 июля. Игра состоится в американском городе Грин-Бэй, стартовый свисток прозвучит в два ночи по киевскому времени.

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