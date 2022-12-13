"Он может оставаться в Манчестер Сити 15 лет, потому что Эрлинг чувствует себя здесь прекрасно, а Манчестер – это большой клуб. Однако у меня создалось впечатление, что он хочет продемонстрировать, что способен побеждать во всех лучших лигах мира.

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Он играл в Германии 2,5 года. Возможно, так же будет и дальше. Остается в АПЛ на три года, а затем, возможно, отправится в Италию, Испанию или Францию. Ничего не решено, но это возможно. Эрлинг может побеждать в любой команде", – Холанд-старший Goal со ссылкой на France Football.

Напомним, Эрлинг Холанд перешел в Манчестер Сити прошлым летом из дортмундской Борусии, в которой провел 2,5 сезона. В составе "горожан" норвежец уже провел 18 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 3 результативных передачи.

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