Перед матчем против Саутгемптона, который состоялся 26 октября 2024 года, Эрлинг Холанд оказался в неприятной ситуации – форвард Манчестер Сити якобы ударил маскота клуба по голове.

Как сообщает The Mirror, женщина, которая работала в клубе и выполняла роль маскота во время матчей, получила удар от норвежца, когда позировала для фото.

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Сначала она подумала, что это был мяч, но впоследствии поняла, что ее ударил игрок Сити. В итоге потерпевшая пожаловалась клубу, а также обратилась в полицию, заявив о нападении.

Манчестер Сити провел собственное расследование и заявил, что просмотренные видеозаписи не подтвердили факт получения травмы именно от Холанда. В полиции также не нашли оснований для дальнейших действий и закрыли дело.

Интересно, что инцидент произошел в октябре – тогда Эрлинг забил единственный гол в матче против Саутгемптона.

Напомним, что норвежец в этом сезоне провел за Манчестер Сити 38 матчей во всех турнирах и отметился 29 точными ударами.

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