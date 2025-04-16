ПСЖ сумел получить путевку в полуфинал, хотя проиграл в ответном матче Астон Вилле (2:3, общ. 5:4). У парижан был неожиданный болельщик.

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Эрлинг Холанд смотрел матч по ТВ, поделившись фото в соцсетях. Нападающий Манчестер Сити отреагировал на второй гол парижан, написав: "Очень хорошо, ПСЖ".

Напомним, что французский клуб играл с Манчестер Сити на общей стадии. "Горожане" проиграли со счетом 2:4, а Холанд забил один гол.

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