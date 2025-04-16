Холанд удивил клубом, за который болел в четвертьфинале ЛЧ – звезда Ман Сити намекает на сенсационный трансфер
11:56 - Читати українською
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд ошеломил выбором команды, которую поддерживал в Лиге чемпионов.
завершено
34’ Youri Тилеманс
55’ Джон Макгинн
57’ Эзри Конса
11’ Ашраф Хакими
27’ Нуно Мендеш
11’ Ашраф Хакими
27’ Нуно Мендеш
34’ Youri Тилеманс
55’ Джон Макгинн
57’ Эзри Конса
ПСЖ сумел получить путевку в полуфинал, хотя проиграл в ответном матче Астон Вилле (2:3, общ. 5:4). У парижан был неожиданный болельщик.
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Эрлинг Холанд смотрел матч по ТВ, поделившись фото в соцсетях. Нападающий Манчестер Сити отреагировал на второй гол парижан, написав: "Очень хорошо, ПСЖ".
Напомним, что французский клуб играл с Манчестер Сити на общей стадии. "Горожане" проиграли со счетом 2:4, а Холанд забил один гол.
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