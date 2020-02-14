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Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги в январе – это лишь первый месяц вундеркинда в Боруссии Д

22:08 34 Читати українською
Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги в январе – это лишь первый месяц вундеркинда в Боруссии Д
Эрлинг Холанд / фото: Бундеслига

Немецкая Бундеслига оценила выступления всех игроков в январских матчах первенства.

Нападающему дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду не было равных в чемпионате Германии в январе. Бундеслига вручила ему приз лучшего игрока месяца.

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Отметим, что 19-летний норвежец лишь 18 января дебютировал за "шмелей", выйдя на замену на 56-й минуте матча 18-го тура чемпионата Германии против Аугсбурга и виразу оформил хет-трик.

В игре 19-го тура против Кельна (5:1) Холанд оформил дубль. Он стал первым футболистом, который забил 5 голов в своих первых 2 матчах в Бундеслиге.

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Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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