Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги в январе – это лишь первый месяц вундеркинда в Боруссии Д

Немецкая Бундеслига оценила выступления всех игроков в январских матчах первенства.

Нападающему дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду не было равных в чемпионате Германии в январе. Бундеслига вручила ему приз лучшего игрока месяца.

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Отметим, что 19-летний норвежец лишь 18 января дебютировал за "шмелей", выйдя на замену на 56-й минуте матча 18-го тура чемпионата Германии против Аугсбурга и виразу оформил хет-трик.

В игре 19-го тура против Кельна (5:1) Холанд оформил дубль. Он стал первым футболистом, который забил 5 голов в своих первых 2 матчах в Бундеслиге.

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