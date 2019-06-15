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Холанд стал лучшим бомбардиром чемпионата мира U-20 – для этого ему хватило одного матча

22:44 63 Читати українською
Холанд стал лучшим бомбардиром чемпионата мира U-20 – для этого ему хватило одного матча
Эрлинг Холанд / Фото ФИФА

Гонку бомбардиров молодежного ЧМ выиграл игрок, который даже не вышел из группы со своей командой.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд с девятью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Рекордные 9 голов 18-летнего форварда в одном матче чемпионата мира в видеообзоре: Норвегия U-20 – Гондурас U-20 – 12:0

Выступления норвежцев ограничились тремя матчами группового этапа, но их страйкеру хватило и этого, чтобы обойти всех соперников. Своих ближайших преследователей американца Сото, сенегальца Санья, итальянца Пинамонти и украинца Сикана (по четыре гола у каждого) 18-летний Холланд опередил на пять мячей.

Напомним, Норвегия разгромила Гондурас в третьем туре со счетом 12:0, Холланд все свои голы забил именно в этой встрече.

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