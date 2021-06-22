Реал не теряет надежды осуществить самый громкий трансфер этого лета.

Реал убедил звезду дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда уже летом присоединиться к мадридскому клубу, сообщает МundoDeportivo.

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Таким прогрессом "сливочные" не могут похвастаться в переговорах с немецким клубом. "Шмели" требуют за 20-летнего норвежца 175 млн евро и не планируют снижать цену. В свою очередь, Реал предлагает 110 млн.

Напомним, в прошлом сезоне Холанд провел за Боруссию 40 матчей, отметившись 40 голами и 11 результативными передачами.

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