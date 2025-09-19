Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд интересно отреагировал на вопросы пользователей соцсетей относительно его произношения. Фанаты обратили внимание, что его акцент со временем приобрел британские черты и сам нападающий не стал этого отрицать. В сторис Snapchat норвежец кратко объяснил: “Я – британец”.

Как сообщает GOAL, несмотря на гордость за выступления в сборной Норвегии, Холанд всегда подчеркивает, что его корни частично британские.

Холанд родился в Англии в июле 2000 года, когда его отец Альф-Инге выступал в Премьер-лиге за Лидс. Несмотря на то что семья уже в трехлетнем возрасте перевезла Эрлинга в Брюне в Норвегии, город Лидс и местный клуб до сих пор занимают особое место в сердце футболиста.

Карьера Холанда привела его в Манчестер Сити в 2022 году, где он пошел по пути своего отца. Сейчас нападающий переписывает историю Лиги чемпионов – он стал самым быстрым футболистом, который достиг отметки в 50 голов. Для этого ему понадобилось всего 49 матчей.

