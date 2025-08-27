Эрлинг Холанд сменил фамилию на футболке сборной Норвегии. Форвард Манчестер Сити добавил на футболку фамилию матери Грю Мариты Бреут, которая является бывшей легкоатлеткой. Об этом информирует Manchester Evening News.

Эрлинг будет играть за сборную под фамилией Бреут Холанд.

Впервые Холанд сыграет в новой футболке в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2026 с Финляндией и Молдовой. Отмечается, что менять фамилию на футболке Манчестер Сити форвард не планирует.

