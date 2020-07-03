Холанд сменил игровой номер – Боруссия Д пошла навстречу возмущенным болельщикам

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд решил, что не солидно выступать под 17-м номером одному из лучших игроков клуба.

В следующем сезоне на спине Эрлинга Холанда будет отображаться цифра 9 вместо 17, сообщает официальный сайт "шмелей".

Фанаты, которые приобрели экипировку 19-летнего таланта еще с 17 номером, возмутились, поэтому дортмундцы предложили им бесплатно обменять футболку на новую.

Боруссия Д заплатит 23 млн евро за 17-летнего вундеркинда Чемпионшипа

Также свои номера решили сменить защитник Дан-Аксель Загаду со 2 на 5, а также его коллега по амплуа Матеу Морей – с 22 на 2.

Напомним, дортмундцы приобрели Эрлинга зимой за 20 млн евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 15 матчей, в которых отметился 13-ю голами и тремя ассистами.

"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом Пепа