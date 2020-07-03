toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Холанд сменил игровой номер – Боруссия Д пошла навстречу возмущенным болельщикам

3 июля 18:24 - Читати українською
Холанд сменил игровой номер – Боруссия Д пошла навстречу возмущенным болельщикам
Эрлинг Холланд / Фото Борусия Д

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд решил, что не солидно выступать под 17-м номером одному из лучших игроков клуба.

В следующем сезоне на спине Эрлинга Холанда будет отображаться цифра 9 вместо 17, сообщает официальный сайт "шмелей".

Фанаты, которые приобрели экипировку 19-летнего таланта еще с 17 номером, возмутились, поэтому дортмундцы предложили им бесплатно обменять футболку на новую.

Боруссия Д заплатит 23 млн евро за 17-летнего вундеркинда Чемпионшипа

Также свои номера решили сменить защитник Дан-Аксель Загаду со 2 на 5, а также его коллега по амплуа Матеу Морей – с 22 на 2.

Напомним, дортмундцы приобрели Эрлинга зимой за 20 млн евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 15 матчей, в которых отметился 13-ю голами и тремя ассистами.

"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом Пепа

blog_ava
Челси возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте
00:20
349
Теги
Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Дан-Аксель Дан-Аксель Загаду Матеу Матеу Морей Эрлинг Эрлинг Холанд
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
36
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук