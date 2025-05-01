Наблюдая за игрой таланта Барселоны, норвежец поделился впечатлениями в Snapchat: "Этот парень невероятный!".

Ямаль продолжает устанавливать рекорды – гол в ворота Интера в ЛЧ помог звезде Барсы обойти Мбаппе

17-летний вингер каталонцев действительно провел блестящий матч, став одним из главных героев ничьей 3:3. Ямаль не только забил эффектный гол, но и постоянно создавал угрозу у ворот Интера, напоминая в своем стиле легендарного Месси.

Команда Ханси Флика продолжает борьбу за исторический требл, уже имея Кубок Испании и возглавляя турнирную таблицу Ла Лиги. Ответный матч за право сыграть в финале Лиги чемпионов состоится 6 мая в Милане.

Erling Haaland admiring Lamine Yamal's game on Snapchat pic.twitter.com/2o0N4U9CPO — ESPN FC (@ESPNFC) April 30, 2025

Барса та Інтер шокували нічиєю: реінкарнація динамівського півфіналу, Ямаль – новий Мессі, Дюмфріс знищив оборону Фліка