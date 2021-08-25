Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд будет иметь роскошный выбор нового клуба через год.

Манчестер Юнайтед будет одним из претендентов на бомбардира "шмелей", сообщает журналист Кристиан Фальк.

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Потенциальные конкуренты "красных дьяволов" охотятся на другие цели – Челси уже подписал Лукаку, Реал будет ждать Мбаппе, а Манчестер Сити не оставляет мечты о Кейне. Останется не так много клубов, которые удовлетворят огромные аппетиты Холанда и Райолы. Нападающий мог оказаться на Олд Траффорд еще раньше. Зимой 2020 года Манчестер Юнайтед предлагал больше денег, чем Боруссия Д, однако норвежец сделал выбор в пользу "шмелей".

Добавим, что в текущем сезоне Холанд уже успел провести 4 матча, в которых отметился 5 голами и 3 ассистами.

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