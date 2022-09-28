Холанд с Украиной не сыграет – известны потенциальные соперники "сине-желтых" в Лиге наций 2024/25
После завершения Лиги наций 2022/23 окончательно сформировались корзины для жеребьевки следующего розыгрыша турнира.
Сборная Украины не смогла занять первое место в своей группе, поэтому еще один сезон проведет в Лиге В. Во время жеребьевки группового этапа Лиги наций 2024/25 "сине-желтые" будут находиться во второй корзине.
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Украина точно не сыграет против команд Исландии, Норвегии и Финляндии. Вместо этого получит в соперники по одной сборной из других корзин. Отметим, что Россия уже потеряла свое место в Лиге В и, если оккупантов допустят к соревнованиям, проведет следующий розыгрыш турнира в предпоследнем дивизионе.
Корзины для жеребьевки группового этапа Лиги наций 2024/25:
Корзина 1: Австрия, Англия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Исландия, Норвегия, Украина, Финляндия
Корзина 3: Албания, Ирландия, Словения, Черногория
Корзина 4: Греция, Грузия, Казахстан, Турция
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