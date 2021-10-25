Главная звезда "шмелей" может больше не сыграть в 2021 году, информирует Bild.

Холанд стремится зарабатывать более 30 млн фунтов в новом клубе – названы фавориты на форварда

Холанд получил рецидив травмы бедра. Главный тренер Боруссии Марко Розе не предоставил точных сроков восстановления норвежца, но раньше декабря он точно не вернется. Если подтвердятся худшие прогнозы, то Холанд пропустит остаток группового этапа Лиги чемпионов.

Добавим, что в 10 матчах текущего сезона 21-летний нападающий забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

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