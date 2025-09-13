"Мы проиграли два матча подряд – это недостаточно хорошо, это слишком плохо. Мы должны понять, как все исправить, и вернуться на победный путь. Мы не можем позволять себе терять очки, ведь есть столько сильных команд. Идеально, что все можно изменить в матче против Манчестер Юнайтед. Все должны показать лучшее, поднять наши задницы и наконец завести команду, потому что до сих пор это было недостаточно хорошо.

Проигрывать – это не круто. Это раздражает, но ты должен использовать это как нечто положительное. Как мотивацию стать лучшим в следующем матче – и я ожидаю именно этого. Мы должны использовать этот гнев внутри и вынести его на поле, чтобы показать наш самый высокий уровень", – цитирует Холанда Guardian.

Напомним, что Манчестер Сити неудачно стартовал в АПЛ, потерпев 2 поражения в трех турах.

Впереди у Манчестер Сити интересный вызов – дерби против Манчестер Юнайтед, которое состоится в воскресенье в 16:30. Подопечные Рубена Аморима также переживают непростой старт, поэтому решающим фактором станет, кто лучше справится с давлением в матче принципиальных соперников.

