В сети появилось видео выступлений нападающего Боруссии Д, когда ему было всего 13 лет.

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Уже тогда Холанд не имел равных среди ровесников. Техника, выбор позиции, мощный удар с левой – все это мы видим сегодня, но уже на взрослом уровне.

Напомним, путь Эрлинга начинался в академии скромного Брюне, который сейчас выступает во втором дивизионе Норвегии. Затем были Мольде, Зальцбург и переход в нынешний клуб – Боруссию Дортмунд.

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