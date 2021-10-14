Холанд разрывал соперников еще в 13 лет – архивное видео подвигов юного бомбардира
22:51 - Читати українською
Эрлинг Холанд с детства показывал задатки будущей суперзвезды.
В сети появилось видео выступлений нападающего Боруссии Д, когда ему было всего 13 лет.
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Уже тогда Холанд не имел равных среди ровесников. Техника, выбор позиции, мощный удар с левой – все это мы видим сегодня, но уже на взрослом уровне.
Напомним, путь Эрлинга начинался в академии скромного Брюне, который сейчас выступает во втором дивизионе Норвегии. Затем были Мольде, Зальцбург и переход в нынешний клуб – Боруссию Дортмунд.
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