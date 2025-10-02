"Конечно, я недоволен, мы не выиграли. Мы сделали что-то ненужное во втором тайме, и мы не считаем, что играли достаточно хорошо. Мы не заслуживали победы.

Дубль Холанда в видеообзоре матча Монако – Манчестер Сити – 2:2

Думаю, нам нужно больше энергии. Нужно было больше атаковать их, как мы это делали в первом тайме и намного больше доминировали. Во втором тайме они намного больше шли вперед, и я не думаю, что мы сделали достаточно.

Пенальти? Я не видел этого эпизода. Если ты бьешь кого-то ногой в лицо, думаю, что это пенальти. Я не знаю, не видел этого.

У меня было всего 7 касаний к мячу за первый тайм? Я все еще думаю, что я вовлечен в игру, выполняю движения без мяча и создаю пространство другим. Дело не только в касаниях к мячу. Я думаю, что можно быть вовлеченным в игру многими другими способами, и это моя работа. Я выполнил свою работу в первой половине, а во второй – нет. Я не забил и не "добил" игру.

Каждая игра Лиги чемпионов тяжелая, посмотрите на прошлый год, когда мы выбыли. Немного команд выиграли свои первые два матча", – резюмировал Холанд в послематчевом комментарии.

Дубль Холанда не спас Манчестер Сити, Олимпиакос без Яремчука проиграл Арсеналу, Наполи дожал Спортинг