Холанд рассказал о своем единственном страхом в жизни

Нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд признался, что у него таки есть одна фобия.

"Ничего меня не пугает. Хотя, погодите, на самом деле я ненавижу змей, только это.

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У меня совсем нет страха получить травму. Ты не можешь уберечь себя от этого, это невозможно. Если ты начнешь зацикливаться на этом, то никогда не сможешь развиваться", – цитирует Холанда GFFN со ссылкой на France Football.

Напомним, норвежский бомбардир присоединился к Боруссии Д зимой этого года и уже успел отличиться 12 голами в 10 матчах за "шмелей".

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