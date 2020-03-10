toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ

Холанд рассказал о своем единственном страхом в жизни

16:25 69 Читати українською
Холанд рассказал о своем единственном страхом в жизни
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд признался, что у него таки есть одна фобия.

"Ничего меня не пугает. Хотя, погодите, на самом деле я ненавижу змей, только это.

ПСЖ – Боруссия Д: Холанд планирует сыграть еще лучше, чем в первом матче

У меня совсем нет страха получить травму. Ты не можешь уберечь себя от этого, это невозможно. Если ты начнешь зацикливаться на этом, то никогда не сможешь развиваться", – цитирует Холанда GFFN со ссылкой на France Football.

Напомним, норвежский бомбардир присоединился к Боруссии Д зимой этого года и уже успел отличиться 12 голами в 10 матчах за "шмелей".

Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе

blog_ava
УЕФА рассматривает вариант с остановкой Лиги чемпионов и Лиги Европы, – СМИ
13:06
431
Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
36
мин
Валенсия
22:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук