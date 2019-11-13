Холанд раскрыл секрет своей невероятной результативности

Нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд рассказал, что именно стало залогом его бомбардирских успехов в текущем сезоне.

"Где храню мячи, которыми оформлял хет-трики? Они лежат в постели, и я прекрасно сплю с ними. Я смотрю на них каждый день. Лучше всего для меня – это забивать голы.

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Сколько футбольных мячей у меня в постели? В Зальцбурге их пять. Это мои подруги", – поделился Холланд в комментарии Dagbladet.

Отметим, что 19-летний Холанд проводит фантастический сезон – форвард в восемнадцати матчах за свой клуб забил уже 26 голов. Кроме того, Эрлинг стал одной из главных сенсаций группового этапа текущей Лиги чемпионов – он успел наколотить в ворота соперников 7 голов и является лучшим бомбардиром турнира после четырех туров.

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