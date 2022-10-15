Бомбардир Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на несколько вопросов о футболе и не только от Гари Невилла.

"Любимый игрок детства? Если кроме моего отца (Альфа-Инге Холанда – прим.), то Златан Ибрагимович. Лучший гол? В ворота Боруссии Дортмунд классный, один из лучших. В ворота Шальке и ПСЖ – тоже. Может, дебютный гол за Боруссию в Лиге чемпионов в ворота ПСЖ был лучшим.

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Если бы на кону стояла жизнь, кого бы выбрал бить пенальти? Самого себя, потому что я очень верю в себя. Если нет, то я бы сказал Марио Балотелли. Он был одним из лучших исполнителей, что я видел. Просто безумный, он был действительно великолепен. Так что либо я, либо он.

Три человека, которых бы взял на необитаемый остров? Кевина де Брюйне, он всегда прекрасно ассистирует мне. Ну и маму с папой, чтобы заботились обо мне и готовили хорошую норвежскую еду", – заявил Холанд в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний нападающий демонстрирует отличную результативность: 13 матчей во всех турнирах за Ман Сити, 20 голов и 3 ассиста.

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