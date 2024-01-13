"У Холанда снова проблемы с ногой. В целом все хорошо, но врачи рекомендовали еще неделю отдохнуть. Возможно, он вернется к тренировкам в Абу-Даби.

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Мы ожидали, что Эрлинг вернется быстрее. Надеюсь, он будет доступен в конце месяца. Это кость, ему нужно время. Мы скучаем по Холанду, он очень нужен команде. Надеюсь, он скоро вернется и без проблем доиграет остаток сезона", – цитирует Гвардиолу MEN.

Соответственно, Холанд точно не сыграет в АПЛ против Ньюкасла и с Тоттенхэмом в Кубке Англии. Маловероятен его выход на поле и против Бернли – в таком случае нападающий уже пропустит больше матчей, чем за весь прошлый сезон. Эрлинг не играл в 8-ми последних поединках своей команды.

Напомним, Холанд последний раз выходил на поле еще 6 декабря. В текущем сезоне 23-летний норвежец сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 5 ассистов. Манчестер Сити вышел в плей-офф ЛЧ, продолжает борьбу за Кубок Англии, а в АПЛ занимает третье место, отставая от Ливерпуля на 5 очков с матчем в запасе.

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