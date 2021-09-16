21-летний норвежец – неудержим. В августе он забил три мяча и отдал три голевых передачи в трех поединках чемпионата Германии.

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Именно эти свершения помогли Эрлингу одержать очередную индивидуальную награду – его признали лучшим игроком Бундеслиги последнего месяца лета. Интересно, что в сентябре Холанд не остановился штамповать голы, отличившись уже тремя результативными действиями во всех турнирах.

Боруссия после четырех сыгранных туров немецкого первенства расположилась на третьей строчке таблицы, имея в своем активе три победы и одно поражение.

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