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Холанд признался, почему ненавидит играть против Ван Дейка

07:30 203 Читати українською
Холанд признался, почему ненавидит играть против Ван Дейка
Эрлинг Холанд / Фото УЕФА

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд рассекретил свои футбольные страхи.

"Играть против защитника какого типа ненавижу больше всего? Такого, как Ван Дейк. Настолько он замечательный.

Холанд рассказал о своем единственном страхом в жизни

Он мощный, быстрый, обладает всеми необходимыми качествами. Это невероятный игрок", – цитирует Холанд France Football.

Напомним, у 19-летнего нападающего уже был опыт игры против защитника Ливерпуля на групповом этапе Лиги чемпионов, тогда Эрлинг еще защищал цвета Зальцбурга. Сейчас Холланд феерит в Бундеслиге в футболке Боруссии Д.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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