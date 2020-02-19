Холанд признался, кто из игроков вдохновил его стать футболистом

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд рассекретил своего кумира.

"Хотел встретиться с Криштиану Роналду и сказать ему, что стал футболистом из-за него.

Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ

Он всегда был для меня примером", – цитирует Холанда Record.

Напомним, Эрлинг стал открытием Лиги чемпионов, забив в нынешнем розыгрыше турнира 10 голов. Зимой 19-летний норвежец перебрался из Зальцбурга в дортмундскую Боруссию.

В текущем сезоне Бундеслиги Холланд успел провести 5 матчей и забить 8 мячей.

Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе