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Холанд признался, кто из игроков вдохновил его стать футболистом

19 февраля 23:35 77 Читати українською
Холанд признался, кто из игроков вдохновил его стать футболистом
Эрлинг Холанд / Фото Diario AS

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд рассекретил своего кумира.

"Хотел встретиться с Криштиану Роналду и сказать ему, что стал футболистом из-за него.

Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ

Он всегда был для меня примером", – цитирует Холанда Record.

Напомним, Эрлинг стал открытием Лиги чемпионов, забив в нынешнем розыгрыше турнира 10 голов. Зимой 19-летний норвежец перебрался из Зальцбурга в дортмундскую Боруссию.

В текущем сезоне Бундеслиги Холланд успел провести 5 матчей и забить 8 мячей.

Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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