Холанд пожертвовал собственной девушкой, чтобы сделать карьеру – признание тренера

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, похоже, не остановится ни перед чем, чтобы стать мировой звездой.

Станислав Мацек, 42-летний тренер словацкой молодежки U-18 был поражен профессионализмом молодого форварда, когда стажировался у главного тренера Зальцбурга Джесси Марша.

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"Он знает, чего хочет на самом деле. Я расскажу вам анекдот. В Зальцбурге у него была девушка, которая приезжала из Норвегии, чтобы вместе проводить время. Однажды, Холланд приказал ей убираться. Он объяснял, что хочет сосредоточиться только на футболе.

Все рассказывали, что Эрлинг работает, как вол. Он лично сказал мне, что делает дома 300 отжиманий в день, работает над прессом – по 1000 сжатий каждый день.

В марте я наблюдал за ним в матче Норвегии U-20 против Словакии U-21. Никогда не видел похожего индивидуального перфоманса. Они победили 2:0, он забил один гол, но провел блестящий поединок.

Холланд – это новый Ибрагимович, или даже лучше шведа. Он лучше двигается, быстрее, обладает фантастическим менталитетом победителя", – цитирует Мацека AS.

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