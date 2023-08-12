Холанд еще до перерыва фактически оформил победу для Манчестер Сити в игре против Бернли, забив два гола в ворота соперника.

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Впрочем, не все прошло гладко по мнению норвежца. Так, оператор выхватил момент, когда Эрлинг высказывал претензии Гвардиолы относительно плохого, по его мнению, паса Бернарду Силвы.

Пеп эмоционально что-то объяснял своей суперзвезде, когда заметил оператора с камерой рядом. Реакция каталонца была молниеносной – он оттолкнул камеру и пошел вместе с Холандом дальше в подтрибунное помещение.

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Esto que es, Guardiola enfadado con Haaland cuando lleva 2 goles en la primera parte y Haaland ingorandolo.



Siempre tiene que ser el centro de atención. pic.twitter.com/rrfFZ3ks7s — Mario (@Mario___RM) August 11, 2023