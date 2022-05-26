Кубк Либертадорес, 6 тур

Ривер Плейт – Альянса Лима – 8:1

Голы: Альварес 15, 18, 41, 54, 57, 83, Симон, 53, Гомес, 79 – Эрнандес, 89 (п)

Аргентинцы уверенно выиграли группу F, в последнем туре буквально деклассировав соперника. Альянса Лима пропустила 8 мячей и лишь после этого смогла забить хотя бы гол престижа. Отметим, что 6 раз в воротах перуанцев отличился Хулиан Альверс, которого еще зимой выкупил Манчестер Сити.

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Похоже, Пеп Гвардиола наконец-то получит в свое распоряжение забивного форварда. Даже двух, ведь, кроме Альвареса, за Манчестер Сити также будет выступать Эрлинг Холанд.