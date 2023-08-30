Холанд получил звание лучшего игрока в Англии, Арсенал не остался без наград
Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) распределила награды по итогам сезона 2022/23.
Холанд прогнозируемо получил награду лучшему игроку года, а вот трофей лучшему молодому футболисту достался звезде Арсенала Букайо Сака, сообщает официальный твиттер PFA.
Мудрик в Арсенал – команде Зинченко предложили невероятный обмен, английский инсайдер назвал сенсационную причину
Также профессиональная футбольная ассоциация выбрала 11-ку лучших игроков прошлогодней кампании. Больше всего мест досталось игрокам Арсенала и Манчестер Сити, которые сражались до конца за чемпионство – по 4 и 5 игроков соответственно.
Состав команды лучших выглядит следующим образом: Рамсдейл – Триппьер, Стоунз, Диаш, Салиба – де Брюйне, Родри, Эдегор – Сака, Холанд, Кейн.
Украинское дерби вышло заочным, нервный дебют Ярмолюка, Тоттенхэм вылетел из Кубка английской лиги