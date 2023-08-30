Холанд прогнозируемо получил награду лучшему игроку года, а вот трофей лучшему молодому футболисту достался звезде Арсенала Букайо Сака, сообщает официальный твиттер PFA.

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Также профессиональная футбольная ассоциация выбрала 11-ку лучших игроков прошлогодней кампании. Больше всего мест досталось игрокам Арсенала и Манчестер Сити, которые сражались до конца за чемпионство – по 4 и 5 игроков соответственно.

Состав команды лучших выглядит следующим образом: Рамсдейл – Триппьер, Стоунз, Диаш, Салиба – де Брюйне, Родри, Эдегор – Сака, Холанд, Кейн.

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Arsenal’s and England’s starboy.



Bukayo Saka, well deserved winner of the PFA Young Player of the Year. #PFAawards #PFA50 @Arsenal pic.twitter.com/Y1cfes7qMT — Professional Footballers’ Association (@PFA) August 29, 2023