Холанд получил травму от автобуса – ему наложили швы (ФОТО)
01:00 - Читати українською
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд подвергся "нападению" со стороны транспортного средства.
Эрлингу Холанду наложили швы после удара о дверь автобуса. Нападающий Манчестер Сити опубликовал два селфи, на которых видно рассечение под нижней губой.
"Как я могу спать, когда происходит такое?": Холанд разозлился на свой родной клуб
"Только что меня ударили двери автобуса. Три шва. На самом деле выглядит довольно неплохо", – написал Холанд на каждом фото.
4 сентября сборная Норвегии победила Финляндию. Свой следующий матч скандинавская команда сыграет 9 сентября против Молдовы.
Отбор к ЧМ-2026: Бельгия победила Уэльс в битве с 7 голами, Италия наконец выиграла, Хорватия уничтожила Чехию
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter