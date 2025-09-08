Эрлингу Холанду наложили швы после удара о дверь автобуса. Нападающий Манчестер Сити опубликовал два селфи, на которых видно рассечение под нижней губой.

"Как я могу спать, когда происходит такое?": Холанд разозлился на свой родной клуб

"Только что меня ударили двери автобуса. Три шва. На самом деле выглядит довольно неплохо", – написал Холанд на каждом фото.

4 сентября сборная Норвегии победила Финляндию. Свой следующий матч скандинавская команда сыграет 9 сентября против Молдовы.

