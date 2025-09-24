Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд пропустил тренировку команды после матча против Арсенала (1:1) в пятом туре АПЛ.

“В понедельник Холанд восстанавливался и не тренировался. Я еще не видел его и остальных игроков. Надеюсь, он сможет сыграть на выходных.

Манчестер Сити потребует более 170 млн за Холанда – Гвардиола отпугивает Барселону, которая ищет замену Левандовски

Это была такая изнурительная неделя, особенно игра против Арсенала. Иногда у игроков возникают проблемы. Я думаю, что на выходных с ним все будет в порядке", – цитирует слова Пепа Гвардиолы GOAL.

Норвежский бомбардир точно пропустит игру Манчестер Сити в Кубке лиги против Хаддерсфилда 24 сентября, но сохраняет шансы восстановиться к матчу шестого тура АПЛ против Бернли 27 сентября.

Напомним, что Холанд получил повреждение в игре против Арсенала и покинул поле на 76-й минуте. Без Эрлинга "горожане" упустили победу и сыграли в ничью 1:1 с "канонирами".

Арсенал вырвал ничью против Ман Сити на 90+3 – Артета джокерами сломал "автобус" Гвардиолы, который целовал арбитра