Норвежец забил гол в ворота Борнмута и помог "горожанам" пробиться в полуфинал Кубка Англии. Впрочем, Эрлинг Холанд получил травму во время игры.

Манчестер Сити едет к своему обидчику – результаты жеребьевки Кубка Англии

Форвард Манчестер Сити покидал поле на костылях. На левой ноге Холанда был защитный ботинок. "Горожане" пока что не комментировали повреждение нападающего. Но есть риск, что он может пропустить матчи с Лестером и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Манчестер Сити сыграет в полуфинале Кубка Англии с Ноттингемом. Эта встреча запланирована на 26 апреля.

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