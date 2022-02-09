ПСЖ не хочет отпускать Мбаппе в Реал, но Килиан настроен сменить чемпионат. Поэтому руководству клуба пришлось разработать план Б на случай, если француз все-таки сменит клуб. L'Equipe раскрывает секреты.

В атаке Париж хочет заменить Мбаппе с помощью Холанда. С лета в контракте Эрлинга в Дортмунде появится клаусула в размере 75 миллионов евро (сумма трансфера вырастет до 90 млн с учетом бонусов). ПСЖ готов ее активировать и уже провел первые переговоры с Мино Райолой.

Также парижане хотят усилить полузащиту. Первый кандидат – Поль Погба, у которого истекает контракт с Манчестером Юнайтед. Второй – Лукас Пакета, который шикарной игрой за Лион запал в сердце спортдира ПСЖ Леонардо.

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