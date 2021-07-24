Контрольный матч между Боруссией Дортмунд и Атлетиком неожиданно был приостановлен на несколько секунд перед свистком на перерыв.

Роналдиньо оставил автограф на груди фанатки – видео

"Львы" должны были подавать угловой, но на поле появился мальчик. Он подбежал к Эрлингу Холанду и попросил у него автограф. Норвежский форвард не смог отказать юному фанату и расписался на его футболке. После этого ребенок покинул поле, а трибуны аплодировали Эрлингу.

К слову, Боруссия Д официально новый сезон начнет матчем за Суперкубок Германии против Баварии 17 августа. Атлетик, в свою очередь, на день раньше сыграет с Эльче в первом туре Ла Лиги.

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