Холанд подписал футболку юному фанату прямо во время матча – курьезные кадры
Норвежская звезда "шмелей" Эрлинг Холанд продемонстрировал свои лучшие человеческие качества.
Контрольный матч между Боруссией Дортмунд и Атлетиком неожиданно был приостановлен на несколько секунд перед свистком на перерыв.
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"Львы" должны были подавать угловой, но на поле появился мальчик. Он подбежал к Эрлингу Холанду и попросил у него автограф. Норвежский форвард не смог отказать юному фанату и расписался на его футболке. После этого ребенок покинул поле, а трибуны аплодировали Эрлингу.
К слову, Боруссия Д официально новый сезон начнет матчем за Суперкубок Германии против Баварии 17 августа. Атлетик, в свою очередь, на день раньше сыграет с Эльче в первом туре Ла Лиги.
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