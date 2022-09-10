Холанд пересекся с фанатами Манчестер Юнайтед и достойно ответил на провокационные вопросы
15:42 - Читати українською
Фанаты Манчестер Юнайтед теперь могут только мечтать об Эрлинге Холанде в футболке своего клуба.
Болельщики "дьяволов" ехали по улице Манчестера, а звездный норвежец параллельно шел пешком. Завязался краткий диалог.
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– Холанд, ты перешел на неправильную сторону Манчестера!
– Меня любят и здесь.
– В следующем сезоне идешь к нам, в Юнайтед?
– (Молча улыбнулся).
– Да, ты знаешь это. Давай.
Напомним, летом Холанд перешел из Боруссии Д в Ман Сити и сразу начал разрывать АПЛ – 10 голов и один ассист в 6 матчах.
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