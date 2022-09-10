Фанаты Манчестер Юнайтед теперь могут только мечтать об Эрлинге Холанде в футболке своего клуба.

Болельщики "дьяволов" ехали по улице Манчестера, а звездный норвежец параллельно шел пешком. Завязался краткий диалог.

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– Холанд, ты перешел на неправильную сторону Манчестера!

– Меня любят и здесь.

– В следующем сезоне идешь к нам, в Юнайтед?

– (Молча улыбнулся).

– Да, ты знаешь это. Давай.

Man United fans spotted Haaland out for a stroll in Manchester



(via danielfitton/TT) pic.twitter.com/vKDYn0KayL — ESPN FC (@ESPNFC) September 9, 2022

Напомним, летом Холанд перешел из Боруссии Д в Ман Сити и сразу начал разрывать АПЛ – 10 голов и один ассист в 6 матчах.

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