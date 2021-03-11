Пресс-служба УЕФА предлагает выбрать футболиста, который наиболее ярко проявил себя по итогам двух игровых дней в ЛЧ.

Накануне состоялись четыре матча 1/8 финала главного еврокубка. В следующий раунд Лиги чемпионов пробились ПСЖ, Ливерпуль, Порту и дортмундская Боруссия. Именно их представители соревнуются за звание лучшего игрока недели.

Ливерпуль в ярком матче повторно обыграл РБ Лейпциг и продолжит борьбу в ЛЧ

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА. Вам предстоит выбрать между Эрлингом Холандом (оформил дубль в ворота Севильи), Кейлором Навасом (совершил 9 сейвов и парировал пенальти от Месси), Фабиньо (стал залогом второй победы Ливерпуля над РБ Лейпциг) и Сержиу Оливейрой. Последний стал настоящим палачом Ювентуса – хавбек забил дважды в ворота Щенсны и вывел в четвертьфинал Порту.

Напомним, остальные участники четвертьфинала турнира определятся уже через неделю. Реал и Челси попытаются не потерять минимальное преимущество над Аталантой и Атлетико соответственно. Ман Сити уже имеет два мяча форы над Гладбахом, а Лацио понадобится чудо против Баварии, ведь в Риме "орлы" уступили 1:4.

ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти