Холанд озвучил желаемую зарплату в будущем клубе – астрономическая сумма
Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд уже определился с пожеланиями в случае перехода в летнее трансферное окно.
Норвежец стремится заработать впечатляющие 90 млн евро за будущие 5 лет в составе нового клуба, сообщает Daily Star.
Реал дважды мог подписать Холанда за смешную сумму
Таким образом, будущий клуб должен выплачивать 18 млн евро в год. Интересно, что самому Холанду с учетом налогов достанется лишь половина от этой суммы – 9 млн. Сейчас Эрлинг зарабатывает 4 млн евро в год в Боруссии Д. Главным претендентом на форварда является Реал, а также Манчестер Юнайтед и Челси.
Отметим, что нападающий провел 25 матчей в составе "шмелей" в текущем сезоне, записав в свой актив 27 голов и 7 ассистов.
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