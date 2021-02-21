Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд уже определился с пожеланиями в случае перехода в летнее трансферное окно.

Норвежец стремится заработать впечатляющие 90 млн евро за будущие 5 лет в составе нового клуба, сообщает Daily Star.

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Таким образом, будущий клуб должен выплачивать 18 млн евро в год. Интересно, что самому Холанду с учетом налогов достанется лишь половина от этой суммы – 9 млн. Сейчас Эрлинг зарабатывает 4 млн евро в год в Боруссии Д. Главным претендентом на форварда является Реал, а также Манчестер Юнайтед и Челси.

Отметим, что нападающий провел 25 матчей в составе "шмелей" в текущем сезоне, записав в свой актив 27 голов и 7 ассистов.

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