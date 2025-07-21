21 июля Эрлинг Холанд празднует свое 25-летие. По этому случаю норвежский нападающий разместил у себя на странице в X остроумное сообщение.

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"На полпути к 50! Спасибо каждому за все пожелания на день рождения.

Прежде чем спросить о моей прическе, постойте перед зеркалом и спросите себя: действительно ли я имею право оценивать волосы, которые выглядят лучше, чем мои?" – подписал Холанд свое фото на отдыхе.

Добавим, что Холанд готовится к своему четвертому сезону в составе Манчестер Сити. Нападающий после восстановления от травмы провалил вместе с "горожанами" концовку кампании 2024/25, проиграв в финале Кубка Англии Кристал Пэлас (0:1) и вылетев на стадии 1/8 финала Клубного ЧМ – там коллектив Пепа Гвардиолы выбил из турнира Аль-Хиляль (3:4).

Half way to 50!

Thanks everyone for all the birthday wishes.

Before you come for my hair, take a moment in front of the mirror and ask yourself—am I truly qualified to judge hair that looks better than mine? pic.twitter.com/y1kG9nShlt — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 21, 2025

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