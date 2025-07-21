Холанд остроумно напрашивается на поздравления с днем рождения – звезда Манчестер Сити восхищается своей прической
Звезда Манчестер Сити Эрлинг Холанд развеселил болельщиков в соцсетях.
21 июля Эрлинг Холанд празднует свое 25-летие. По этому случаю норвежский нападающий разместил у себя на странице в X остроумное сообщение.
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"На полпути к 50! Спасибо каждому за все пожелания на день рождения.
Прежде чем спросить о моей прическе, постойте перед зеркалом и спросите себя: действительно ли я имею право оценивать волосы, которые выглядят лучше, чем мои?" – подписал Холанд свое фото на отдыхе.
Добавим, что Холанд готовится к своему четвертому сезону в составе Манчестер Сити. Нападающий после восстановления от травмы провалил вместе с "горожанами" концовку кампании 2024/25, проиграв в финале Кубка Англии Кристал Пэлас (0:1) и вылетев на стадии 1/8 финала Клубного ЧМ – там коллектив Пепа Гвардиолы выбил из турнира Аль-Хиляль (3:4).
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