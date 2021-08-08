Кубок Германии, 1/32 финала

Вехен – Боруссия – 0:3

Голы: Холанд, 26, 31 (п), 51

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Сезон в Германии начался матчами национального Кубка. Дортмундская Боруссия легко пробилась в следующий раунд, разбив представителя третьей лиги – Вехен. Марко Розе впервые вывел свою новую команду на турнирный поединок. В прошлом сезоне специалист возглавлял Гладбах и дважды бил Шахтер в ЛЧ (6:0 и 4:0)

Заметим, что Эрлинг Холанд записал в свой актив все три забитых мяча. Интересно, что в течение предсезонной подготовки норвежцу не удалось отличиться хотя бы одним голом, но уже в первом официальном матче сезона он наверстал упущенное.

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