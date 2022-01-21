Холанд одновременно ел и раздавал автографы юным поклонникам – забавное видео с моралью для водителей
Нападающий Борусии Д Эрлинг Холанд демонстрирует невероятную универсальность вне поля.
Норвежец охотно откликнулся на просьбу фанатов подписать несколько плакатов.
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Холанд покидал стадион на своем автомобиле, когда его встретили несколько юных поклонников. Бомбардир Борусии Д раздал несколько автографов, одновременно грызя морковь! Следует отметить и воспитанность Холанда на дороге. 21-летний норвежец не стал блокировать проезжую часть, позвав фанатов в более подходящее место для парковки.
Напомним, в нынешнем сезоне Холанд провел 19 матчей и отличился 22 голами.
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