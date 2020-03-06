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Холанд объяснил свое необычное празднование голов

00:35 24 Читати українською
Холанд объяснил свое необычное празднование голов
Эрлинг Холанд / Фото из открытых источников

Норвежский форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд прокомментировал свой неординардий стиль празднования забитых мячей.

"Мне нравится праздновать голы таким образом, потому что я люблю медитировать. Это очень помогает мне, я чувствую себя умиротворённо, так что для меня это хорошо", – цитирует Холанда Mundo Deportivo со ссылкой на Interactive Esporte.

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Напомним, 19-летний Холанд в январе 2020 года перешел из австрийского Зальцбурга в дортмундскую Боруссию за 20 млн евро. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

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ZENsational win ?‍♂️

Допис, поширений Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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