Холанд объяснил свое необычное празднование голов

Норвежский форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд прокомментировал свой неординардий стиль празднования забитых мячей.

"Мне нравится праздновать голы таким образом, потому что я люблю медитировать. Это очень помогает мне, я чувствую себя умиротворённо, так что для меня это хорошо", – цитирует Холанда Mundo Deportivo со ссылкой на Interactive Esporte.

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Напомним, 19-летний Холанд в январе 2020 года перешел из австрийского Зальцбурга в дортмундскую Боруссию за 20 млн евро. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

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