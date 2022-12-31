Манчестер Сити также имел представителя в "золотом" составе Аргентины на ЧМ-2022.

Нападающий Хулиан Альварес 18 декабря стал чемпионом мира, а вчера (30 декабря) вернулся в расположение своего клуба.

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Партнеры искренне радуются успеху 22-летнего форварда. Работники и одноклубники приветствовали Альвареса на базе Ман Сити. Эрлинг Холанд на чемпионат мира вообще не поехал, но это не помешало норвежцу крепко обнять своего конкурента. Уже на тренировке Хулиану устроили "коридор дружеских пинков", который вызвал улыбку на лице Хосепа Гвардолы.

Напомним, Альварес присоединился к Ман Сити прошлым летом. Молодой нападающий стал настоящим открытием ЧМ-2022, оформив 4 гола в 7 матчах.

Look who's back! ?@julianalvarezzz returned to the CFA earlier than anticipated following his World Cup win! pic.twitter.com/bSzWj1YLES — Manchester City (@ManCity) December 30, 2022

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