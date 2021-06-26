Суперзвезда дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд смело тратит деньги на отпуск во время чемпионата Европы, на который его сборная не квалифицировалась.

20-летний форвард роскошно проводит отпуск на острове Миконос, что в Греции, передает sportime.gr.

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Например, ужин в компании друзей обошелся Холанду "всего" в полмиллиона евро. Такую сумму норвежец потратил буквально за 5-6 часов. Более того, он оставил около 30 тысяч чаевых и арендовал дорогое авто.

К слову, Эрлинг выдал невероятный сезон в футболке "шмелей": 41 поединок, 41 гол и 12 результативных передач. Холанда сейчас сватают в европейские гранды, в частности в Манчестер Сити и Реал.

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