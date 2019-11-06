Холанд не летает в облаках, – тренер Зальцбурга сохраняет спокойствие относительно своего сенсационного бомбардира

Тренер Зальцбурга Джесси Марш оценил игровые и человеческие качества нападающего своей команды Эрлинга Холанда.

Норвежский форвард отличился в воротах Наполи (1:1) и продолжил свою голевую серию в Лиге чемпионов до четырех матчей.

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"Холанд должен продвигаться вперед шаг за шагом. Он хороший игрок и хороший человек со всех сторон. Он не летает в облаках, ему просто нужно продолжать в том же духе", – цитирует Марша официальный сайт УЕФА.

Напомним, именно Холланд пока является главным бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов – семь голов в четырех турах.

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