Холанд не думает о трансфере в Реал

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд пытается не обращать внимания на трансферные слухи, в которых фигурирует его имя.

"Я сосредотачиваюсь на своей игре, а не на том внимании, которое направлено на меня. Думаю о том, чтобы выполнять свою работу. Это то, что я люблю. Мое внимание сосредоточено на этом.

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Без сомнения, я хорошо начал карьеру здесь, в Дортмунде. Я сосредотачиваюсь на игре, которая совершенствуется с каждым днем. Я вижу, что заботясь о деталях, узнаю все больше и больше, стараюсь быть в лучшей форме. Не могу дождаться, чтобы сыграть свое первое Рурское дерби. Я уже играл в других дерби, но они совсем не похожи на это", – цитирует Холанда AS со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, 19-летний норвежец стал открытием нынешнего сезона. После яркой игры в Лиге чемпионов за Зальцбург "шмели" зимой приобрели нападающего за 20 млн евро. В Бундеслиге Холанд провел 8 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

К слову, чемпионат Германии должен возобновиться 16 мая. Все матчи будут проходить при пустых трибунах. Первым поединком после паузы станет легендарное Рурское дерби, в котором Боруссия Д примет Шальке.

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