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"Холанд не должен переходить в Реал": убедительные аргументы для звезды Боруссии от экс-игрока мадридцев

18:16 88 Читати українською
"Холанд не должен переходить в Реал": убедительные аргументы для звезды Боруссии от экс-игрока мадридцев
Эрлинг Холанд / Фото из открытых источников

Легендарный атакующий экс-хавбек Реала Стив Макманаман не советует норвежскому форварду Боруссии менять Дортмунд на Мадрид.

"Ему рано покидать дортмундскую Боруссию. Он, кажется, счастлив, и что еще важнее, он регулярно играет и забивает голы. Холанд не должен покидать лодку преждевременно и следовать в Реал.

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Вы видели, что случилось с Лукой Йовичем в этом сезоне – он еле играл за Реал после великолепного сезона в прошлом году в Германии. Эрлинг в таком давлении не нуждается. Кроме того, я слышал, что Реал Мадрид заинтересован в Килиане Мбаппе, поэтому им обоим нечего делать там одновременно", – написал Макманаман в своей еженедельной колонке на Horseracing.net.

Напомним, Холанд перешел в Боруссию 1 января 2020 года из австрийского Зальцбурга за 20 мн евро. В текущем сезоне 19-летний форвард сыграл за "шмелей" в Бундеслиге в 8 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт норвежца с дортмундцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 80 млн евро.

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Теги
Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Реал Мадрид Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Лука Йович Лука Йович Стив Макманаман Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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