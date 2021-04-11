"Холанд? Замечательный игрок. У него огромный потенциал, хотя он еще очень молод. У него есть шанс стать лучшим нападающим мира в будущем. Это точно.

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Хорошо, что Холанд выступает в Бундеслиге. Мне нравится, что есть молодой игрок, с которым я могу себя сравнивать. У него на лице написано, что он хочет забивать.

Он может стать лучшим, а я хочу выступать на максимуме еще много лет. Я счастлив на своем месте. Не всегда легко, когда все идет хорошо. Но Холанд уже сейчас забил много голов, несмотря на свой юный возраст", – сказал Левандовски в интервью CBS Sports.

После 28-ми туров Бундеслиги 32-летний нападающий Баварии лидирует в рейтинге бомбардиров с 35-ю голами, Холланд забил 21 мяч.

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