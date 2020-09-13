"Я всегда старался попасть в пятерку лучших лиг, и сейчас чувствую, что Германия мне подходит. До сих пор вы могли это заметить. Топ-5 лиг – мечта любого футболиста.

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Я всегда говорил себе, что день, когда футбол перестанет быть развлечением, станет днем, когда я завершу. Тогда я бы не видел смысла играть. Я всегда стараюсь получить как можно больше удовольствия. Вы можете себе представить матч против Гондураса (на чемпионате мира U-20 – прим. Футбол 24), когда я забил девять мячей – это было очень весело!" – признался Холланд в интервью Soccerbible.

К слову, в сезоне 2019/20 норвежец провел 40 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча. Зимой Боруссия Д заплатила Зальцбургу за 20-летнего форварда 20 млн евро.

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