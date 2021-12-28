"Я считаю, что трое лучших центральных защитников мира – это Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали. Все трое сильны физически и при этом очень умные", – цитирует Холланд Mundo Deportivo.

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Напомним, Эрлинг сейчас восстанавливается от травмы, по прогнозам врачей, норвежец вернется на поле уже в январе.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холланд демонстрирует впечатляющую статистику, форвард провел 8 матчей, в которых сумел отличиться 10-ю голами и двумя ассистами.

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