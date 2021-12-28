Холанд назвал трех сильнейших защитников мира
18:57 - Читати українською
Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд часто соперничает с топовыми соперниками.
"Я считаю, что трое лучших центральных защитников мира – это Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали. Все трое сильны физически и при этом очень умные", – цитирует Холланд Mundo Deportivo.
Холанд стал главной трансферной целью Челси
Напомним, Эрлинг сейчас восстанавливается от травмы, по прогнозам врачей, норвежец вернется на поле уже в январе.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Холланд демонстрирует впечатляющую статистику, форвард провел 8 матчей, в которых сумел отличиться 10-ю голами и двумя ассистами.
Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter